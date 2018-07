Horse Model Beach na Praia da Areia Branca – Lourinhã 26 Julho, 2018 11:52

Já na terceira edição, o Horse Model Beach (HMB) vai decorrer no dia 28 de Julho, a partir das 21h30, na Praia da Areia Branca – Foz, concelho da Lourinhã. Neste evento singular, que todos os anos atrai largas largas centenas de pessoas, são ultrapassadas as fronteiras dos desfiles de moda comuns, introduzindo-se como elemento diferenciador a presença de cavalos, que interagem com os modelos, conferindo ao HMB grande unicidade.

Para o público, é marcante a entrega e dedicação destes belos animais, que denotam grande cumplicidade com treinadores, modelos e com o próprio público.

Coorganizado por JG Serviços Equestres & Eventos – Centro Hípico Lourinhã e pelo Município da Lourinhã, o HMB promete um espetáculo pleno de beleza, originalidade, empenho, dedicação e talento, que alia a moda e o entretenimento, dando a conhecer novas coleções de roupa, tanto de designers, como de lojas da região (Jasmin Sonhos, Tons na Areia, Sportorres, Casual, Multiópticas, La Bianca, Noa Love Store, Egrégio, Renata Paulo e Nuno Vidigal)

Apresentado pela atriz Paula Marcelo, o evento conta ainda com uma demonstração de equitação natural de José Godinho Repsol e com animação musical a cargo do fadista Francisco Sobral.