Homenagem aos Cavaleiros de Dressage que participaram nas Olimpíadas 10 Dezembro, 2021 7:40

Durante a Feira Nacional do Cavalo na Golegã, teve lugar a cerimonia de homenagem aos cavaleiros da equipa de dressage que representaram Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Carlos Pinto & La Gesse Sultão Menezes, João Torrão & Equador MV, Maria Caetano & Fenix de Tineo e Rodrigo Torres & Fogoso Horsecampline). A homenagem contou com a presença de todos os membros da equipa, com exceção de Carlos Pinto que não pode comparecer por se encontrar em França. Para além dos cavaleiros estiveram também presentes a Treinadora Kyra Kyrklund, o Chefe de Equipa António Frutuoso de Melo e o Veterinário da Equipa Bruno Miranda.

Após a cerimónia a Federação Equestre Portuguesa formalizou a renovação do contrato com a treinadora Kyra Kyrklund para a Equipa Sénior de Dressage, sendo que, devido a uma reorganização do Programa de Preparação para a Alta Competição, em 2022 será também treinadora dos Cavaleiros U25. Assim, em 2022 os Cavaleiros dos escalões Sénior e U25 serão treinados por Kyra Kyrklund e os cavaleiros dos escalões de Póneis, Children, Junior e Young-Rider por Filipe Canelas Pinto.

A FEP agradece publicamente o trabalho, empenho, disponibilidade e a excelente contribuição que o Juiz internacional 5 * Sr. Raphäel Saleh deu ao Programa de Preparação para a Competição de Alto Rendimento, devendo registar que esta colaboração apenas não se mantém por se antever que em 2022 alguns cavaleiros Sub-25 possam vir a participar em competições do escalão superior, o que, devido à atividade do Sr. Raphäel Saleh e também ao fato de ter sido nomeado para Júri do Campeonato do Mundo de Dressage inviabiliza o acompanhamento destes cavaleiros. Por estes motivos, no passado mês de Setembro optou-se por reorganizar o Programa de Preparação para a Competição de Alto Rendimento.

O Programa de Preparação para a Competição de Alto Rendimento está focado no sucesso de todos os escalões nas competições nacionais e internacionais, estando a equipa Sénior especialmente concentrada no objetivo dos jogos olímpicos de Paris 2024.