Hoje o Grand National du Trot em Angers

Dezesseis trotadores, distribuídos por três escalões, participam na décima etapa do Grand National do Trot esta quarta-feira, no Hipódromo de Angers, França.

Horace du Goutier (na foto), vencedor de quatro etapas e atualmente em segundo lugar na classificação geral provisória, apresenta-se com legítimas ambições. Isto é especialmente válido, uma vez que muitos dos cavalos do terceiro escalão que participam terão objetivos futuros.

A lista dos participantes:



O Grand National du Trot 2023

Criado em 1982, o Grand National du Trot Paris-Turf é o Tour de France dos Trotadores em 13 etapas. Disputado em várias regiões de março a novembro, cada etapa é uma grande festa popular onde se misturam os entusiastas das corridas de cavalos e os amantes do desporto hípico. Três classificações gerais por pontos evoluem a cada etapa, de acordo com o desempenho dos cavalos, dos drivers e dos treinadores.

No primeiro domingo de dezembro, os melhores participantes são convidados para o Masters Grand National du Trot Paris-Turf, disputado no hipódromo de Paris-Vincennes, onde é organizada uma grande festa em homenagem às regiões das etapas. Ao longo dos anos, o Tour de France dos Trotadores foi enriquecido com duas novas competições: o Grand National dos Jóqueis e o Grand National dos Amadores.