Hipódromo de San Rossore recebe o Campeonato do Mundo de Resistência da FEI Longines 2021 15 Fevereiro, 2021 8:28

Começa a contagem decrescente para o Campeonato do Mundo de Resistência Equestre da Longines FEI de 2021. Em 100 dias o Hipódromo de San Rossore será palco de um evento tão aguardado como simbólico do desejo de voltar à normalidade através da, resistência equestre, cujos valores se baseiam na verdadeira parceria entre cavalo e homem. O evento realiza-se no sábado, 22 de Maio de 2021, no âmbito da sexta edição do Toscana Endurance Lifestyle.

O diretor do evento, o irlandês Brian Dunn, em acordo com a Federação Equestre Internacional (FEI) e a Federação Italiana de Desportos Hípicos (FISE) e com o apoio institucional do Município de Pisa e da Região da Toscana, estão a trabalhar a toda a velocidade para criar um Campeonato do Mundo baseado em objetivos ambiciosos, a começar pela proteção da saúde e pelo cumprimento dos protocolos ditados pela pandemia Covid-19.

“Itália – disse o presidente da FISE, Marco Di Paola – será um grande protagonista nas cenas equestres internacionais deste 2021 e do próximo ano de 2022. O primeiro evento será o Campeonato do Mundo de Resistência em San Rossore para abrir 2021 para grandes sucessos desportivos. O Campeonato do Mundo de Resistência Equestre da Longines FEI 2021 representa um verdadeiro sinal do recomeço e renascimento da modalidade, depois de uma temporada marcada pela pandemia. Os desportos equestres são desportos seguros.

“Com o campeonato mundial de resistência, San Rossore chegará ao topo desta disciplina em que a Alfea – sublinha o presidente Cosimo Bracci Torsi – investiu muito nos últimos anos. Pena que está numa altura tão difícil. Pela nossa parte, não faltará empenho e profissionalismo para o sucesso do evento”.