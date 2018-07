Hipódromo da Maia recebe 8ª jornada do Campeonato Nacional 26 Julho, 2018 7:48

No próximo sábado as corridas de cavalos regressam ao Hipódromo Municipal da Maia.

Esta prova do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida/Liga Portuguesa de Trote e Galope – LPCPCC/LPCC terá início às 21 horas e contará com a realização de 7 mangas repartidas pela modalidade de trote e galope.

De destacar que, nesta jornada, teremos mangas reservadas a cavalos de raça Trotador Francês, a cavalos Puro-Sangre Inglês e Cavalos Puro-Sangue Árabe, para a qual foram recebidas mais de 70 inscrições.

Este evento do Centro Equestre da Maia demarca a 8ª jornada do Campeonato nacional da LPCPCC/LPCC e será a 3ª jornada noturna realizada sobre as noites de verão no Hipódromo Municipal da Maia nesta época 2018.

Assim, Sábado, dia 28 de Julho pelas 21 horas vá ao Hipódromo da Maia e sinta a adrenalina das sempre emocionantes corridas de cavalos.