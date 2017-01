Hipismo no Ranking Mundial – Topo para «For Pleasure»

Dados estatísticos apresentados pelo site Hippomundo colocam o garanhão Hanoveriano For Pleasure (Furioso II x Grannus) no topo do ranking do hipismo mundial. Este ranking baseia-se nos êxitos desportivos dos filhos de «For Pleasure» em actividade em 2016 (Hello For Ever, Epleaser van’t Heike, For Joy van ‘t Zorgvliet, Flora de Mariposa, Fit for Fun 13 e Ornellaia etc…).

O melhor filho directo de For Pleasure é o castrado «Hello Forever» que com o britânico Scott Brash conquistou o Grande Prémio Hermés em Paris (CSI5*) e o Grande Prémio Longines do Global Champions Tour em Cannes, entre outros resultados.

Diamant de Semilly (Le Tot de Semilly x Elf III) ocupa a 2ª posição, seguido de Casall ASK (Caretino x Lavall I), Cornet Obolensky (Clinton x Heartbreaker), e de Kannan (Voltaire x Nimmerdor) na 5ª posição.