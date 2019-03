Henrik von Eckermann o mais ganhador

Além de ter o prazer de subir ao pódio, quanto ganha um cavaleiro por alcançar este feito?

O sueco Henrik von Eckermann é o cavaleiro que entre 1 de Janeiro e 19 de Março tem conquistado o maior prize money (€422,963 em 2019). Segue-se o alemão Daniel Deusser com €287,759 enquanto o belga Pieter Devos ocupa o terceiro lugar com €245,952. Julien Epaillard (FRA) em quarto lugar com €233,321 e Martin Fuchs (SUI) em quinto com €225,007.

Entre o Top 100 dos atletas mais bem pagos, estão os portugueses, Luís Sabino Gonçalves que ocupa a 71ª posição com €57,768 e Rodrigo Giesteira Almeida em 77º com €55,160 em prémios pecuniários nestes primeiros três meses do ano.

O triunfo de Luís Sabino Gonçalves, com a égua belga Dominka van de Lucashoeve, numa prova com desempate no Dubai (CSI-W 1,55m) rendeu-lhe €23,325 (18/01), enquanto Rodrigo Giesteira Almeida com GC Chopin’s Bushi, ao conquistar o 3º lugar no Grande Prémio (CSI4* – 1,60m) em Dortmund (10/03), amealhou €21.000.

Ranking completo AQUI