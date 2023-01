Henrik von Eckermann no topo do ranking da Taça do Mundo

Os resultados da Taça do Mundo em Mechelen no final de Dezembro, resultou em alterações no ranking provisório da Taça do Mundo da Liga da Europa Ocidental de 2022-2023. O sueco Henrik von Eckermann mantém-se na liderança deste ranking.

O alemão Daniel Deusser que ocupava o 5º lugar após o Olympia Horse Show em Londres, subiu para o 2º lugar após o Top Ten em Mechelen. É seguido do francês Kevin Staut que ocupa o terceiro lugar. O seu compatriota, Julien Epaillard, vencedor de várias provas nas qualificativas da Taça do Mundo em Lyon e Madrid, mantém-se no 4º lugar, enquanto o britânico Harry Charles desce para o 5º lugar.

O belga Wilm Vermeir, vencedor do Grande Prémio Taça do Mundo de Mechelen, partilha o 24º lugar com a sueca Angelica Augustsson-Zanotelli e o alemão Richard Vogel.

