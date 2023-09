Henrik von Eckermann conquista o LGCT Grand Prémio de Roma (VÍDEO)

O número um do mundo, o sueco Henrik von Eckermann, montou King Edward para a vitória pela segunda vez este ano, no icônico Circus Maximus. O Grande Prémio Longines Global Champions Tour de Roma, no passado sábado (16), teve um emocionante desempate, deixando o público nas bancadas à beira dos assentos do início ao fim… Henrik agora entra de vez na disputa com Harrie Smolders e Maikel van der Vleuten pelo título de 2023.

David Will e My Prins van Dorperheide chegaram incrivelmente perto de vencer o seu segundo Grande Prémio LGCT da temporada, terminando apenas a 0,20 segundos atrás de Von Eckermann. Numa reviravolta impressionante, Peder Fredricson com Catch Me Not S e Andreas Schou com I Know terminaram em terceiro lugar empatados, marcando o mesmo tempo no desempate.

Como Henrik e David já garantiram o ingresso para o LGCT Super Grand Prix nos Playoffs de Praga, a vaga passa para os terceiros classificados empatados, Fredricson e Schou.

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida com Pegasus Jataki terminou em 26º lugar, tendo penalizado 5 pontos no percurso inicial.

Como Harrie Smolders (252 pontos) e Miakel van der Vleuten (238 pontos) não pontuaram em Roma, a corrida pelo Campeonato para as Finais em Riad será decidida nos detalhes mais finos. Henrik von Eckermann subiu para um sólido terceiro lugar e tem a chance de conquistar o título da temporada de 2023, uma vez que agora está com 235,5 pontos.

A próxima etapa será em Riad (KSA) no dia 28.

Resultados AQUI