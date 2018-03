Hello Sanctos regressa à alta competição?

No dia seguinte à sua vitória no Grande Prémio do Longines Global Champions Tour do México, Scott Brash falou sobre o estado de forma de Hello Sanctos.

Afastado das pistas durante quase um ano entre 2016 e 2017, este filho de Quasimodo van de Molendreed, regressou à competição no princípio do ano passado para voltar a retirar-se após o CSI5* Bois-le Duc, em Março.

“Hello Sanctos está em excelente forma, muito fresco e a sentir-se muito bem. Começou a saltar obstáculos pequenos de novo e está a trabalhar normalmente. Não quero que o cavalo volte a competir antes de estar em perfeitas condições. No entanto Hello Sanctos vai certamente competir em breve”, explicou o ex-número um do mundo.

Vale a pena recordar, que Hello Sanctos venceu vários Grande Prémios (CSI5*), tendo conquistado o Top 10 em 2014. Brash e Sanctos conquistaram a medalha de ouro por equipas nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e o ouro individual nos Campeonatos da Europa em Herning na Dinamarca, no ano seguinte. Este cavalo detentor de um brilhante palmarés permitiu a Scott Brash manter-se como numero 1 do ranking mundial durante vários meses.