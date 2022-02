‘Gurus’ da medicina desportiva equina vão estar em Portugal para formação de veterinários

Arranca já na próxima semana mais uma formação que integra o Treino Avançado em Afecções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos na Coudelaria de Alter. Este quinto módulo de um conjunto de sete, com os primeiros quatro dedicados às afecções locomotoras, vai ser dedicado em exclusivo à medicina desportiva, ou seja, a todas as afecções do foro médico que afectam o desempenho desportivo dos cavalos. Nestas incluem-se as afecções musculares, como as miosites recorrentes, as afecções respiratórias como a asma ou o ruído respiratório (roncos e sibilos), ulceração gástrica, diarreias crónicas e patologias neurológicas. Abordará também o impacto das doenças parasitárias e infecciosas nos cavalos de desporto, nomeadamente a piroplasmose sub-clínica, a doença do Nilo Ocidental e a rinopneumonite pelo vírus da Herpe (HVE). As patologias cardíacas serão exploradas em detalhe no módulo seguinte, que decorrerá nos primeiros dias de Setembro.

Todas as formadoras do curso são diplomadas em medicina desportiva ou medicina interna das quais se destaca a belga Emmanuelle van Erck (Equine Sports Medicine Practice – ESMP) requisitada pelos melhores cavaleiros profissionais na Europa, e não só, para investigar perdas de rendimento desportivo dos seus cavalos. A francesa Julie Dauvillier, que após trabalhar com a ESMP, se lançou por conta própria, e a espanhola María Martín Cuervo da Universidade da Extremadura (Cáceres) compõem o leque dos oradores. Há ainda uma participação especial da espanhola Ana Velloso que esteve envolvida no controlo do surto de HVE e que irá partilhar a sua experiência com os veterinários portugueses, e da nutricionista Coby Bolger (ESP/EUA).

A formação conta com uma forte componente prática com resolução de cenários de casos clínicos, interpretação de analítica no contexto do desporto, manipulação dos equipamentos de diagnóstico e realização de técnicas avançadas.

Com organização da Al Equine e certificada pela ISVPS, a formação completa está a ser seguida por uma quinzena de médicos veterinários, que no final vão poder candidatar-se à certificação em GP EqOrth&SpMed mediante um exame escrito e relato de caso clínico. As inscrições são limitadas aos 30 participantes.

Local da formação: Coudelaria de Alter (Hotel Vila Galé e Unidade Clínica)

Datas: 3 a 6 de Março 2022

Programa e inscrições: www.cursolocomotor.alequine.com

Contactos:

933826070

