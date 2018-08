Grupo Vila Galé vai investir €8 milhões em hotel na Coudelaria de Alter do Chão 28 Agosto, 2018 14:18

Projeto vencedor prevê a construção de um “hotel temático de quatro estrelas, com aproximadamente 76 quartos

O Grupo Vila Galé venceu o concurso do programa Revive relativo à Coudelaria de Alter do Chão (Portalegre), prevendo-se um investimento de oito milhões de euros na recuperação de uma parte do edificado, foi anunciado nesta segunda-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Secretaria de Estado do Turismo explica que o projeto vencedor prevê a construção de um “hotel temático de quatro estrelas, com aproximadamente 76 quartos”, distribuídos pela Casa de Campo, pelas antigas cavalariças, pelo edifício administrativo e pelas antigas pocilgas. “A enoteca e o lagar serão também utilizados em eventos temáticos. O hotel vai dispor ainda de ‘spa’ e restaurante, com uma forte aposta na gastronomia regional”, lê-se no documento.

A Secretaria de Estado do Turismo considera que este é um projeto “âncora de dinamização turística e económica do interior”.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Alter do Chão, Francisco Reis, mostrou-se “emocionado” com este passo que foi dado em redor da coudelaria que é administrada pela Companhia das Lezírias. “É um investimento espetacular para a nossa região, vai trazer desenvolvimento e emprego, por isso estamos todos de parabéns”, disse.

O Revive é um programa conjunto dos ministérios da Economia, Cultura e Finanças, que pretende valorizar e recuperar o património sem uso, reforçar a atratividade dos destinos regionais e o desenvolvimento de várias zonas do país. De acordo com o Governo, até ao momento foram lançados sete concursos ao abrigo do Programa Revive, sendo que o concurso relativo à Coudelaria de Alter é o quarto a ficar concluído.

A Secretaria de Estado do Turismo indica ainda no comunicado que, “em breve”, vão ser lançados os concursos de concessão da Casa de Marrocos (Idanha-a-Nova), do Convento de São Francisco (Portalegre) e do Convento de Santo António dos Capuchos (Leiria).

A coudelaria, que emprega cerca de 30 pessoas, passou a ser gerida, em março de 2007, pela Fundação Alter Real (FAR), após a extinção do Serviço Nacional Coudélico, no âmbito do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado.

A Coudelaria de Alter do Chão, fundada em 1748 por D. João V, desenvolve trabalhos de seleção e melhoramento de cavalos Lusitanos e possui uma unidade clínica dotada com todos os meios para o acompanhamento e tratamento médico dos animais, acolhendo, nas suas instalações, entre outras valências, o Laboratório de Genética Molecular.

Após a extinção da FAR, em agosto de 2013, a Companhia das Lezírias assumiu a gestão da coudelaria, cabendo a gestão do Laboratório de Genética Molecular à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

Fonte: Lusa