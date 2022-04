Grandiosa Feira de Santa Cruz regressa a Lamego

As populares Corridas de Passo Travado, a demonstração de equitação e os desfiles e passeios de charretes, entre outras atividades, vão regressar à cidade de Lamego, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, no âmbito da realização da Grandiosa Feira de Santa Cruz.

A Feira de Santa Cruz, mais conhecida por “3 de Maio”, é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com outras entidades, para promover e valorizar a arte equestre. Após dois anos de interrupção, devido à situação pandémica, a Feira de Santa Cruz regressa num novo local, a vila de Cambres, devido às obras em curso do novo Parque Urbano de Lamego.

A abertura oficial da feira está marcada para dia 29 de abril, pelas 21h30, com um espectáculo de Fados de Coimbra, no Teatro Ribeiro Conceição. No dia 30 de abril pela manhã, a não perder o Passeio equestre pelas ruas da cidade de Lamego e pelas 21h30, o Desfile de Charretes, na Avenida Dr. Alfredo Sousa.

No dia 1 de maio, o maior evento equestre realizado na região do Douro, começa com a atuação da Banda Marcial de Cambres e mais tarde decorrem os desfiles e passeios de charretes. No dia seguinte é oferecida uma demonstração equestre às escolas do município.

No último dia da Feira de Santa Cruz, 3 de maio, decorre a Feira de Equídeos e a tão aguardada Corrida de Passo Travado, um espectáculo único que atrai muitas pessoas.

“Estamos muito felizes por retomar este grandioso e prestigioso evento que atrai milhares de pessoas a Lamego. Após dois anos de interrupção devido à situação pandémica, a Feira de Santa Cruz regressa recheada de tradição.”, explica Francisco Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego.

A Feira de Santa Cruz é uma iniciativa co-financiada pelo FEDER no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.