Grand National 2017

Começa hoje o Grand National, a famosa corrida de cavalos da Europa que decorre em Aintree perto de Liverpool, no Reino Unido.

Os britânicos chamam-lhe, orgulhosamente, “a mais famosa corrida de cavalos do mundo”. Organizada desde 1839 no hipódromo de Aintre, a Grand National tem hoje a 170.ª edição (6 a 8 de Abril) com 40 cavalos e respectivos jóqueis em luta por aquele que é o maior prémio monetário em corridas do género na Europa: 3,5 milhões de euros, €657.376 são para o vencedor.

Em quase 200 anos de história, esta corrida de 30 obstáculos já conheceu um pouco de tudo, naturalmente. Desde o épico colapso do cavalo Devon Loch, propriedade da rainha-mãe, pertíssimo da meta, em 1956, até à glória de Foinavon, que galopou para uma das mais improváveis vitórias em 1967, aproveitando uma queda colectiva dos favoritos.

Para este ano os favoritos são, The last Samuri, Many Clouds, Cause of Causes e Ucello Conti.

