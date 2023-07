«Good Guess» surpreende no Prix Jean Prat (VÍDEO)

Uma corrida dececionante do favorito «Chaldean» permitiu que «Good Guess» se consagrasse como vencedor surpresa no Prix Jean Prat.

«Good Guess» tinha odds de 24-1 no Grupo 1 Prix Jean Prat no passado domingo, no hipódromo de Deauville (França), mas venceu como favorito, avançando com facilidade nos últimos 400 metros, conquistando uma vitória por três comprimentos.

Os cavalos franceses dominaram as três primeiras posições, com «Sauterne» em segundo lugar, três comprimentos à frente de «Breizh Sky». O verdadeiro favorito, «Chaldean» terminou em sétimo lugar nesta corrida reta de sete furlongs para cavalos de 3 anos.

O poldro «Good Guess» montado por Stephane Pasquier, apresentou a melhor performance até agora no passado domingo.

