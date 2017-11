«Golondrina Mor» eleita Campeão dos Campeões no México

A égua «Golondrina Mor» (Zurique x Xalma Mor por Junco) do criador e proprietário mexicano Abelardo Morales Puron, foi considerada este sábado (25) pelo júri do concurso de Modelo e Andamentos a Égua de Ouro e Campeão de Campeões do Festival Internacional do Cavalo Lusitano que decorreu em Juriquilla (México) no passado fim-de-semana.

Nos machos, o campeão foi «Junco Mor» (Zurique x Zalamera Mor por Junco) da coudelaria Abelardo Morales Puron.

A Coudelaria Las Morerias (apresentou 80 exemplares em pista) recebeu o prémio Melhor Criador e o português César Marques, foi considerado, o Melhor Apresentador.

Resultados – 25/11/2017

Campeão dos Campeões – «Golondrina Mor»

Campeão Macho – «Junco Mor»

Vice-campeão Macho – «Impulsor Mor»

Campeã Fêmea – «Golondrina Mor»

Vice-campeã Fêmea – «Faca Mor»

Campeã absoluta de Andamentos – «Golondrina Mor»

Campeão e Melhores Andamentos Machos Adultos – «Estóico Mor»