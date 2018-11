Golegã: Vencedores da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho 2018 5 Novembro, 2018 7:15

Teve lugar de 2 a 4 de Novembro, mais uma edição da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho, na Golegã.

No Escalão Masters apenas com dois participantes, Vasco Mira Godinho montando Diospira, repetiu o triunfo ano anterior com um total de 9 pontos, enquanto Gilberto Filipe Lopes Silva com Assuão foi 2º classificado (3pts).

No Escalão Consagrados que foi muito disputado por 13 conjuntos, Gilberto Filipe Lopes Silva voltou a destacar-se ao vencer com Endiabrado (36pts). Mafalda Galiza Mendes foi segunda classificada com Gambrino (34pts) enquanto João André Gonçalves ocupou o terceiro lugar com Damasco (33 pts).

No Escalão Sub-20 o pódio foi feminino, vencendo Beatriz Laranjeiro com Zig-Zag (9pts) seguida de Daniela Vinhas com Bizarro (6pts) e de Margarida Costa com Elbano (6pts).

Dos 8 conjuntos que estiveram em prova no Escalão Sub-16, foi melhor João Barbosa com Hobby que totalizou 25 pontos. Nicole Silva em segundo lugar com Habil de Sena (23pts) e Carolina Mariani em terceiro com Faial (15pts) e por último no Escalão Debutantes venceu Mafalda Galiza Mendes com Isco (30pts). João Gonçalves foi segundo classificado com Gracioso II e Gilberto Filipe Lopes Silva conquistou o 3º lugar do pódio com Gigolô (23pts).

Resultados AQUI