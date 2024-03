Golegã prestes a implementar curso superior de Turismo Equestre

Após vários meses de trabalho conjunto na preparação das unidades curriculares e na angariação de parceiros, foi aprovada em reunião camarária a oficialização da parceria entre o ISLA Santarém e a Câmara Municipal da Golegã para avançar com a implementação do curso Técnico Superior Profissional de Turismo Equestre. As entidades aguardam a submissão e posterior aprovação pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) do que será o único curso de Turismo Equestre a funcionar no país, numa área em franca expansão e desenvolvimento.

O município da Golegã e o ISLA Santarém têm como objetivo proporcionar uma formação adequada, ao nível do ensino superior, a todos aqueles que exercem ou pretendem vir a exercer funções no âmbito do turismo equestre, incluindo guias de turismo equestre, monitores de passeios a cavalo, batismos equestres, organizadores de eventos e feiras equestres, bem como organizadores de competições desportivas, entre outras.

De acordo com a autarquia, o Turismo Equestre é identificado como uma das áreas com maior potencial de desenvolvimento no turismo da região do Ribatejo e em várias regiões turísticas de Portugal, em paralelo com o enoturismo e o turismo de natureza. A criação desta oferta já possui protocolos estabelecidos com várias empresas do setor para a realização de estágios curriculares para os futuros formandos, alinhando-se com a estratégia de desenvolvimento educacional do município da Golegã, que teve início com a criação de novos cursos profissionais e agora se estende à primeira oferta ao nível do Ensino Superior, como afirmado pela autarquia em comunicado.

É relevante recordar que em 2023, a Câmara da Golegã e o Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, em colaboração com a Federação Equestre Portuguesa, inauguraram o curso de Técnico de Gestão Equina para o ano letivo 2023/2024, contando com 15 alunos.