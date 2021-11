Golegã: Homenagem à Equipa Olímpica de Ensino 14 Novembro, 2021 7:38

A Feira Nacional do Cavalo distinguiu a Equipa de Dressage que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio nomeando-a Presidente de Honra 2021 do Concurso Nacional Oficial do Cavalo de Sela da XLV Feira Nacional do Cavalo e da XXII Feira Internacional do Cavalo Lusitano.

A homenagem teve lugar este sábado (13) com a presença da amazona olímpica Maria Caetano e dos cavaleiros João Torrão e Rodrigo Torres, e restante staff, apadrinhados pelo presidente da Federação Equestre Portuguesa, Bruno Rente e Vera Simões, em representação da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

Bruno Rente agradeceu “a homenagem da Feira Nacional do Cavalo a uma equipa que tão bem defendeu Portugal” e garantiu que a Federação vai tentar dar condições a todos os atletas para trazerem bons resultados dos próximos Jogos Olímpicos, em Paris, onde Portugal conquistou a primeira medalha em 1924.

O presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, também se mostrou grato pela homenagem se realizar na Feira de São Martinho. Por seu lado, Vera Simões, em representação do Secretário de Estado do Desporto, agradeceu o esforço que os municípios, como a Golegã, têm feito na valorização do cavalo lusitano e dos desportos equestres.

Equipa Olímpica de Ensino

Maria Moura Caetano Atleta, na Disciplina Equestre de Dressage

Rodrigo Moura Torres Atleta, na Disciplina Equestre de Dressage

João Torrão Atleta, na Disciplina Equestre de Dressage

Carlos Pinto Atleta, na Disciplina Equestre de Dressage

Kyra Kyrklund, Treinadora da Disciplina Equestre de Dressage

Dr. Bruno Miranda Médico-Veterinário