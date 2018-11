GOLEGÃ – GNR em força na Feira Nacional do Cavalo 1 Novembro, 2018 7:05

A GNR de Santarém, no âmbito da XLIII Feira Nacional do Cavalo, que coincide com a XX Feira Internacional do Cavalo Lusitano e Feira de São Martinho, no período de 2 a 11 de Novembro, na vila da Golegã, “vai garantir a segurança e tranquilidade pública dos visitantes, participantes e demais população, nos itinerários de acesso e no recinto do evento” refere comunicado enviado pela força de segurança.

Estarão empenhados diversas valências da Guarda Nacional Republicana (GNR), designadamente a componente de trânsito, territorial, forças de intervenção e ordem pública, investigação criminal, patrulhas a cavalo, meios cinotécnicos e patrulhamento de moto.

O Comando Territorial deixa um conjunto de conselhos a quem visita o evento, a começar desde logo por seguir as instruções dos militares da GNR; não deixe bens à vista no interior do veículo, para evitar furtos; nunca perca de vista os idosos e crianças que o acompanham; se visita a Feira em grupo registe a identificação e o número de telemóvel do responsável; transporte pequenas quantias em dinheiro; memorize o local onde estaciona a sua viatura; prepare a sua viagem e planeie os itinerários, certificando-se de que o veículo está em perfeitas condições de segurança; se conduzir, não ingira bebidas alcoólicas; utilize o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças; se se perder ou necessitar de auxílio solicite ajuda aos os militares da GNR.