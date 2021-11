Golegã: Dressage animou esta terça-feira 9 Novembro, 2021 18:05

Os destaques deste quinto dia de Feira da Golegã vão para o Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais, assim como a Prova de Ensino do Campeonato Nacional Inter Escolar que reuniu na primeira jornada 80 atletas.

Na Prova Elementar 1 (Inter Escolar) com 41 conjuntos, venceu João Sousa Mendes com Vohador com a pontuação de 70,417%.

Nos Cavalos de 4 anos, David Loureiro Amorim com Notável do Lagar obteve 68,333% enquanto nos Cavalos de 6 Anos, João Torrão com Lufada MVL pontuou 80,200%. João Faustino com Lord Plus foi 2º classificado com 75,600%.

Nos Iniciados 2, Áurea Sabio com Herdeiro pontuou 66,554%, na Preliminar 2, Andre Batista ficou em primeiro com Nero (66,845%). Na reprise Elementar 2, venceu Francisco Vila Nova com Maximus (68,895%), na Avançado 2, Matilde Soares Barrote foi a vencedora com Eblesse (65,500%), enquanto na reprise Intermediária A apenas com 1 participante, Andre José Braz com Coronel pontuou 67,353%.

João Embaixador foi o vencedor do Grande Prémio com Furacão (66,739%); na reprise Média 2, com 8 conjuntos, venceu Jorge Miguel Santos com Latino (67,639%). O Prix St. Georges, a categoria mais concorrida com 11 conjuntos, Nuno Miguel da Silva com Ioane d’Alem foi o vencedor com a pontuação de 69,118%.

Programa 10 de Novembro (quarta-feira)

Dia da Equitação Tradicional Portuguesa – Património Imaterial da Unesco

HIPPOS – GOLEGÃ – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

09h00 Concurso de Dressage Especial

15h00 Concurso de Dressage Especial

ARNEIRO DA FEIRA

10h00 Campeonato Nacional Inter Escolar – Saltos de Obstáculos

16h30 Prova de Equitação à Portuguesa – Prova Nível B e A

19h30 Campeonato Nacional Inter Escolar – Entrega de prémios

21h00 Escola Portuguesa de Arte Equestre

21h00 Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Especial – Provas Intermediária e Grande Prémio Kür livre com música – Nível

22h30 Apresentação das Escolas Profissionais de Gestão Equina

QUINTA DA LABRUJA

14H30 Campeonato Nacional Inter Escolar – Prova de Cross

Resultados – Dressage – AQUI