Global Champions League: Lesão afasta Eoin McMahon do México

Numa reviravolta inesperada, a equipa Riesenbeck International, patrocinada pela Kingsland Equestrian, anunciou uma mudança na sua formação devido a uma lesão sofrida pelo cavaleiro irlandês, Eoin McMahon.

O atual número 14 do mundo, o cavaleiro alemão Richard Vogel, foi selecionado para substituir Eoin McMahon na equipa atualmente campeã do GCL, e participará na etapa de Cidade do México este fim de semana, de 11 a 14 de abril de 2024.

Infelizmente, Eoin sofreu uma fratura no cotovelo, obrigando-o a retirar-se temporariamente da equipa Riesenbeck International. A inclusão de Richard Vogel na equipa para a terceira etapa da temporada na Cidade do México representa uma grande oportunidade para Vogel ajudar a equipa a recuperar após a etapa de Miami Beach. A expertise e determinação de Vogel certamente complementarão o objetivo da equipa de vencer o Campeonato pelo terceiro ano consecutivo.