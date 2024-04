Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle: 20 poldros de saltos no 2º Leilão de Abril 2024 (VÍDEO)

No mundo do desporto equestre, os criadores desempenham um papel fundamental por trás dos atletas de sucesso, sendo uma força discreta, mas poderosa. No cenário dos saltos de obstáculos, o Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle (PS) destaca-se como líder incontestável, produzindo um número excepcionalmente elevado de cavalos de sucesso. Entre eles, destacam-se os garanhões Chacco Blue II e Tabalou PS, considerados os mais promissores até o momento em 2024, para este criador.

Devido à qualidade inigualável, bem como à quantidade de cavalos novos disponíveis, o Gestüt Lewitz/Paul Schockemöhle organiza o segundo leilão em abril, agendado para os dias 14 e 16. Este leilão apresentará 20 poldros nascidos em 2020, oferecendo uma oportunidade imperdível para os compradores adquirirem cavalos jovens com um talento excepcional.

Alguns dos destaques do catálogo incluem:

« Caliquo Blue PS », Hanoveriano, castrado de 4 anos, filho de «Calido’s Son”. A sua mãe é «Chagolda» filha de «Chacco Blue»

«Diva Blue PS», Oldemburgo, poldra de 4 anos, filha de Diaron, da mesma linha materna de «Vivant van de Heffinck»

