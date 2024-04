GCL: Lion of Porches patrocina equipa Monaco Aces

A Lion of Porches é patrocinadora oficial da equipa Monaco Aces participante na Global Champions League. “A Lion of Porches junta-se à elite da moda mundial ao apoiar a Monaco Aces, lado a lado com marcas como a Gucci, Massimo Dutti, Hermès ou H&M”.

Sendo a marca portuguesa de inspiração britânica e este desporto de saltos de obstáculos uma modalidade enraizada em Inglaterra, a Lion of Porches vê nesta parceria uma oportunidade para chamar à atenção do seu público algo. “Este desporto engloba os valores de excelência, tradição e sofisticação que são centrais para a nossa marca”, comenta Patrícia Sheide, Head of Marketing.

A temporada teve início em março, com a primeira etapa ocorrendo em Doha. Agora, seguindo-se à primeira etapa, encontra-se em curso a segunda etapa em Miami Beach, que teve início esta sexta-feira (05). Depois o Global Champions League percorre 13 países e 16 destinos, entre eles México, Mónaco, Londres, Abu Dhabi e Xangai.