«GB Celine» e «Jorden van de Kruishoeve» de Giesteira Almeida vendidos

Os cavalos de Grande Prémio, «GB Celine» e «Jorden van de Kruishoeve» do cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida, acabam de ser vendidos para a Irlanda e Estados Unidos.

A égua «GB Celine» (Cardento x Concorde), de criação brasileira, a partir de agora vai representar as cores da Irlanda. Foi comprada por Michael Enright e vai ser montada por sua filha. De recordar que GB Celine com Rodrigo Giesteira Almeida ficou em 5º lugar na Taça do Mundo em Oslo, no Grande Prémio do CSI5* ‘s-Hertogenbosch alcançou o 6º lugar e no Grande Prémio do CSI3* de Valência ficou em 4º, entre outros resultados.

Com o belga «Jorden van de Kruishoeve» que permaneceu nas suas boxes apenas três meses, Rodrigo conseguiu o 4º lugar no Grande Prémio do CSI-W da Corunha e conquistou o primeiro lugar do pódio no Grande Prémio do CSI2* de Vejer, tendo amealhado €50 mil euros em prize money.

Este cavaleiro português está inscrito no Sunshine Tour 2022 (Março) em Vejer de la Frontera com 9 cavalos novos para rodar e formar conjunto. Leva também mais 6 cavalos de clientes, para treinar neste evento.

Com um dos cavalos que recebeu recentemente «Imposant van de Renger», garanhão aprovado de 9 anos, já fez duas provas a 1,45m incluindo um GP de 2*, sempre com zero pontos. Rodrigo, acredita que este será um cavalo para provas de cinco estrelas. Com «Echo Son Z» de 11 anos, conseguiu resultados promissores em GP’s a 1,50m. Neste momento este será o seu cavalo principal após a venda de Celine e Jorden.

Em conclusão, todos cavalos de grande potência para o futuro nas boxes de Rodrigo que necessita agora de fazer concursos para conhecer as qualidades de cada um.