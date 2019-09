Gaspar Vaz e Diogo Teixeira vencem em França 2 Setembro, 2019 17:11

No passado sábado, três preparadores portugueses seguiram até ao Hipódromo de DAX – França para disputar algumas das 8 mangas que ali se realizavam.

O preparador Gaspar Vaz estreou-se a vencer em França com Blue Martini (GER) no PRIX G. DE VILLATOYA sobre os 2100 metros para a Quadra Best Horse. Gaspar Vaz colocaria ainda Hot Spot (FR) também da quadra Best Horse na 2º posição do PRIX TERDAX – BOUES THERMALES, uma prova para poldros de 3 anos sobre os 1400 metros.

Mas a saga de vitorias portuguesas nesta jornada não ficaria por aqui, o jovem preparador Diogo Teixeira estreou-se também a vencer em terras gaulesas com o seu equino TOMMY’S BOY (FR) da quadra Silver sobre a distância de 2100 metros e com o luso Ricardo Sousa à cilha. Diogo Teixeira colocaria ainda na 4ª posição BARENTON (FR) também da quadra Silver igualmente com Ricardo Sousa à cilha.

Ainda neste dia tivemos o preparador Hélder Pereira, que vem de vencer em Pompadour -França, a disputar uma prova para poldros de 2 anos com Grilo (GB) da quadra Nossa Senhora do Vale, mas este não chegou aos lugares pontuáveis.

Nesta jornada, a armada lusa regressa assim a casa com 2 vitórias, 1 segundo e 1 quarto lugar e cerca de 25 mil euros em prémios monetários.

Fonte: Hélder Barbosa