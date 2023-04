«Gaspar d’Angis» vence terceira etapa do Grand National du Trot (VÍDEO)

O Hipódromo de Lyon-Parilly, a sudoeste de Lyon (França), acolheu esta quarta-feira, a terceira etapa do Grand National du Trot, ganha por «Gaspar d’Angis» de 7 anos, com o driver Eric Raffin.

Durante a prova, o favorito “Harlem de Bucy” de 6 anos, assumiu a liderança a uma volta do fim, mas acabou sendo substituído por “Eolien de Chenu”, que liderava o grupo em frente às bancadas. Foi nesse momento que o driver David Bekaert acelerou com “Horchestro”, e passou para a liderança até a última curva, com “Harlem de Bucy” acompanhando-o do lado de fora.

Na reta final, “Harlem de Bucy” conseguiu ultrapassar “Horchestro”. Enquanto isso, “Gaspar d’Angis” manteve-se na terceira linha interna, antes de se juntar ao pelotão na última curva, onde atacou na metade da reta final conseguindo a vitória nesta terceira etapa.

