«Gaspar d’Angis» triunfa na Final do Grand National du Trot (VÍDEO)

O Hipódromo de Vincennes em Paris no último domingo ecoou com os aplausos dos espectadores quando «Gaspar d’Angis» cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, marcando um triunfante final do Grand National du Trot. Este cavalo, treinado por Jean-Michel Baudouin é habilmente conduzido pelo driver Eric Raffin.

Liderando com uma impressionante exibição de velocidade e estratégia, «Gaspar d’Angis» conquistou a vitória de «Inexess Bleu», que inicialmente liderava, mas vacilou na recta final. «Gendreen» ficou em segundo lugar, enquanto «Ganay de Banville», exibindo um esforço final substancial, assegurou o terceiro lugar. «Emeraude de Bais» ficou em quarto lugar, e «Hidalgo des Noes», com probabilidades de 50/1, surpreendeu ao terminar em quinto, mantendo uma liderança consistente ao longo da corrida.

Eric Raffin, após a corrida, atribuiu a vitória a um início forte, afirmando com orgulho que «Gaspar d’Angis» venceu um recorde de sete etapas na série Grand National du Trot.

Esta final não foi a única fonte de emoção no domingo. O Prix Raoul Ballière, uma corrida montada do Grupo II para poldros de 3 anos, foi ganha por «Kapaula de L’Epine», adicionando mais um brilho às emocionantes corridas do dia.

