«Gamine» a grande favorita no Kentucky Oaks

A poldra de 3 anos, «Gamine» (x Into Mischief) é a grande favorita (1-1) na próxima sexta-feira (04/08), no Kentucky Oaks partindo do 5 lugar entre as 9 poldras oficialmente inscritas que vão alinhar na corrida Grupo 1 de 1.800 metros. A grande rival de Gamine, Swiss Skydiver, partirá do posto nº 1 como a segunda escolha de 8-5 em Churchill Downs, com Speech a 5-1 a partir do posto nº 4.

O jóquei, John Velazquez, vai montar esta poldra que é treinada por Bob Baffert e entra nos Oaks com vitórias consecutivas do Grau 1, incluindo o Longines Test Stakes 2020.

Conhecido como “os dois minutos mais rápidos do desporto”, o Kentucky Derby é um dos eventos mais emocionantes e prestigiados dos Estados Unidos e, talvez, do mundo.

Realizado anualmente desde 1875 em Churchill Downs, a sudeste de Louisville, Kentucky, esta corrida de cavalos é o evento mais antigo dos Estados Unidos.