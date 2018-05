Gala Lusitana de Maio da EPAE

É já no próximo dia 30 de Maio, às 21h30 no Picadeiro Henrique Calado (Calçada da Ajuda-Belém-Lisboa) que vai ter lugar a Gala Lusitana.

Viva a magia da recriação histórica de uma noite passada na corte portuguesa do séc. XVIII. Os cavaleiros envergam traje de gala, e os cavalos Alter Real, apresentam-se entrançados com trança à portuguesa, de três pontas, e enfitados com fitas de seda, sela à portuguesa coberta de pele de anta ou camurça, desenvolvendo exercícios característicos do período barroco, como os “ares altos” e os “jogos da corte”, torneios praticados entre os séculos XVIII e XIX, em ocasiões festivas.

Os espetáculos revestem-se de grande qualidade artística ao recriarem de forma fidedigna um dos passatempos favoritos da corte da época: a equitação.

TARIFÁRIO BILHETES ONLINE

Adulto – 25€

Camarote Adulto – 37,50€

Nota: Os seguintes bilhetes com desconto estão disponíveis apenas na própria bilheteira do Picadeiro Henrique Calado

Portador de deficiência (desconto) – 50%

Acompanhante de portador de deficiência – 0€

Bilhete Sénior – 22€

Bilhete Jovem – 22€

Bilhete Família (2 Adultos + 2 Jovens) – 83€

Camarote Sénior – 35€

Camarote Jovem – 35€

Camarote Família (2 Adultos + 2 Jovens) – 128€

Como chegar:

Picadeiro Henrique Calado

Calçada da Ajuda