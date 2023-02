Gala do Desporto Homenageia Campeões do Mundo de Equitação de Trabalho

Por nomeação da Federação Equestre Portuguesa, a Equipa Campeã do Mundo de Equitação de Trabalho e o Campeão do Mundo da disciplina foram consagrados na 26ª Gala do Desporto que decorreu no passado Dia 01 de Fevereiro de 2023.

É com grande orgulho que assistimos ao reconhecimento dos nossos Atletas Mafalda Galiza Mendes, Gilberto Filipe, Luís Brito Paes, Tiago Alves, bem como ao Bruno Pica da Conceição por este feito, assim como a toda a Equipa técnica constituída pela Chefe de Equipa Cláudia Matos e pelos treinadores Miguel Ralão Duarte e Pedro Torres.