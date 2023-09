Fuchs e Leone Jei saltam para vitória no Grande Prémio Rolex (VÍDEO)

Frequentemente considerada uma das competições de saltos de obstáculos mais difíceis e prestigiadas do mundo, o Grande Prémio ‘Internacional’ CPKC, apresentado pela Rolex e realizado no CSIO Spruce Meadows ‘Masters’, foi mais uma vez um verdadeiro espetáculo do talento equestre. No total, 34 conjuntos de 12 nações, incluindo cinco dos dez melhores do ranking mundial, enfrentaram o tradicionalmente desafiante percurso projetado por Leopoldo Palacios.

O suíço Martin Fuchs venceu no domingo (10) a etapa de Spruce Meadows (CAN) do Grand Slam de Saltos. Montando Leone Jei, Fuchs foi ao desempate com a amazona Tiffany Foster com Figor. Após ambos terminarem os dois percursos sem faltas, no desempate Fuchs registou 43,58s contra 44,45 da canadiana para vencer o Grande Prémio.

Bertram Allen com Pacino Amiro foi terceiro classificado tendo penalizado 4 pontos na segunda mão em 74,20s.

Fuchs comentando a sua vitória, afirmou: “É inacreditável vencer aqui neste concurso histórico – sempre quis ganhar esta competição. O meu pai competiu aqui várias vezes e nunca venceu. Disse-me que eu teria que vencer por nós dois, e estou muito feliz por ter conseguido fazê-lo!”

A próxima etapa será realizada em Genebra (SUI) em 10 de dezembro.

