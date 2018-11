Francesa Eugenie Angot ganha o Grande Prémio em Vilamoura 4 Novembro, 2018 18:43

Eugenie Angot venceu o Grande Prémio (1,50m) da quinta semana do Vilamoura Champions Tour 2018, disputado esta sexta-feira, após uma barrage onde teve uma performance exemplar com a égua Turquoise d’Ivraie, filha de Quick Star com uma mãe por Cook du Midour. O alemão Marc Bettinger foi segundo com o garanhão Balouzino (x Baloubet du Rouet).

O português mais bem classificado foi Luís Sabino Gonçalves com Dominka van Lucashoeve que ocupou o 3º lugar do pódio.

A cavaleira francesa arrecadou 6.875 euros numa prova cujo prize money total foi de 27.500 mil euros. O Grande Prémio do CSI2* contou com a participação de 49 conjuntos.

O percurso da primeira mão desenhado pelo chefe de pista italiano, Andrea Colombo, desafiou os participantes com 13 saltos e 16 esforços, numa prova a contar para o ranking mundial da FEI/Longines.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados completos