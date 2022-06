France Galop reduz o máximo de chibatadas autorizadas

O setor das corridas de cavalos em França está entre os mais ativos e dinâmicos do mundo.

Organiza mais de 2.000 eventos por ano com uma média de 8 corridas por evento para todas as disciplinas: trabalho plano, obstáculos e trote. 12.000 destas corridas estão abertas a apostas. A France Galop e Le Trot são as associações responsáveis pela organização das corridas em França.

A France Galop tem continuado os seus esforços para reduzir a presença visível da chibata nas corridas, anunciando agora um novo número máximo permitido de cinco chibatadas, apenas dois anos após ter passado de oito para seis. A última instrução é que um jockey não pode levantar o cotovelo acima da linha dos ombros na ação de usar uma chibata.

Esta associação há muito que defende que o número de chibatadas permitidas deve ser gradualmente reduzido, de forma a melhorar a imagem das corridas, uma crença que tem sido reforçada desde 2016 ao tornar-se um dos seis signatários fundadores de uma carta para o bem-estar do cavalo.

Um porta-voz do painel de comissários afirmou: “Para colocar isto em contexto, mesmo antes de termos passado de oito para seis chibatadas, havia um sentimento entre os vários organismos internacionais que se reúnem regularmente, de que o objetivo deveria ser um limite de cinco.

“Após consultas com a Associação de Jockeys, decidimos em conjunto que gostaríamos que a França fosse líder nesta questão, e com esse objetivo, e com o seu acordo, estamos agora a reduzir de seis para cinco o número de chibatadas permitidas”.

O limite de cinco chibatadas coloca a França em linha com a mais rigorosa das principais jurisdições de corridas da Europa, a Alemanha. No entanto, as penalizações na Alemanha são muito mais rigorosas do que as de outros países, com uma suspensão obrigatória de 14 dias e uma perda do prémio pecuniário, imposta por um primeiro delito.

As sanções em França – país em que os estagiários das escolas da Associação de Formação e de Ação Social de Cavalos de Corrida foram ensinados repetidamente que “o último a utilizar a chibata é geralmente o vencedor de uma corrida” – começam com uns 75 euros relativamente benignos, e, historicamente, as suspensões mais longas têm sido reservadas para os infratores reincidentes.

Esta filosofia vai continuar, embora um jockey que dê mais de 10 chibatadas terá agora uma suspensão muito mais grave do que anteriormente, com um mínimo de 11 dias para 11 chibatadas, 12 para 12 chibatadas, e assim por diante, as proibições também foram reforçadas por infrações entre 8 e 10 chibatas.