França: Campeões de Trote Atrelado em 2020 18 Janeiro, 2021 9:15

2020 foi um ano único em todos os aspetos da vida, mas à medida que entramos em 2021, olhamos para trás, para os Campeões de Trote Atrelado em França em 2020.

Esta série de corridas celebra o Campeão Trotador-Francês para todas as idades. Mais uma vez, alguns trotadores de grande renome consolidaram o seu status de elevado nível após obterem mais vitórias.

Ranking geral – “Face Time Bourbon” – A estrela de Sébastien Guarato mantém o título conquistando esta honra pelo segundo ano consecutivo. Este filho de Ready Cash não é um vencedor surpresa, mas um merecedor com vitórias em 2020, incluindo o Grande Prémio G1 da América (2700m), o Prémio da Seleção G1 (2200m), o Prémio G1 René Balliere (2100m), o Grande Prémio G1 de Wallonie (Mons, Bélgica) (2300m), o Critério dos 5 anos G1 (3000m), O Prémio da Estrela G1 (2200m), o Prémio G2 Marcel Laurent (2100m), o Prémio G2 do Bourbonnais (2850m) e o Prémio G2 de Bourgogne (2100m) .

Ranking dos 2 anos – “Italiano Vero” – Alcançou cinco vitórias consecutivas em meados de outubro do ano transacto, incluindo duas corridas Back Type – G3 Prémio Ourasi (2200m) e o G2 Prémio Emmanuel Margouty (2175m).

Ranking dos 3 anos – “Hooker Berry” – Um concorrente consistente da casa de Jean-Michel Bazire que teve sucesso em várias ocasiões nos níveis mais elevados nos últimos doze meses, incluindo o Prémio G3 Henri Cravoisier (1609m) em Enghien, o Prémio G2 Pierre Plazen (2700m) e Prémio G2 Jacques de Vauloge (2700m). As classificações de Hooker Berry também são impressionantes, incluindo o segundo lugar no Prémio G1 Albert Viel (2700m) e o terceiro no Critério dos 3 anos G1 (2700m).

Ranking dos 4 anos – “Gu d’Heripre” – Um cavalo de elevado nível da casa de Philippe Billard que registou um hat-trick em Grupo no ano passado, por esta altura, em Vincennes. Os seus esforços notáveis ​​incluem o segundo lugar no Critério dos 4 anos G1 (2850m), bom resultado no Prémio G2 Octave Douesnel (2700m) antes de se qualificar para o Grande Prémio G1 na América na terceira qualificação – Critério Continental G1 (2100m) quando vence.

Ranking dos 5 anos – “Face Time Bourbon” – Classificação dos cinco anos e mais – “Bilibili” – Esta estrela correu nos nove anos em 2020 e apesar de ter tido apenas cinco participações, Laurent-Claude Abrivard conseguiu alcançar vitórias com todos os seus cavalos que participaram. Estas incluíram a sua segunda vitória consecutiva no Grande Prémio G1 de Cornulier (2700m) e depois no Prémio G1 da Ilha de França (2175m), juntamente com o Prémio G2 do Calvados (2850m).

Fonte: PMU