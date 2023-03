Forte presença portuguesa em Vejer de la Frontera

Vejer de la Frontera apresenta uma forte presença portuguesa no CSI4*, CSI1* e CSIYH1*, que ocorre durante a sexta semana do Sunshine Tour (14-19/03). Ao todo, 263 atletas e 718 cavalos participam do CSI4*, enquanto 184 atletas e 257 cavalos competem no CSI1* e 180 atletas e 383 cavalos participam do CSIYH1*.

Entre os inscritos, destacamos os seguintes cavaleiros nacionais:

Angela Cunha Carvalho – Cliffhanger e Donner

Maria Inês Falcão de Campos – Maximus van de Kooldries, Moulin Rouge van Paemel

Beatriz Gomes Resende – Fado Efele

Liliana Monteiro – Kris

Filipe Miguens Malta da Costa – Colombe des Quarts

João Mota – CDL Crystal de Virton, Misterio Sobral da Costa e Exclusive Riverland

Maria Leonor Oliveira – Millroad Flamenco

Mário Prieto – Cornetton Rouge PS – Lady Ulydi, Jimena, Othello, Jalalabad de Reve, Quantico 28 e Bexx Bariole

Duarte Seabra – Dourados, HHS Washington, L-Piccola e L-Spirit

Madalena Eloy – Laure van de Kakebeek, Forestelle des Cinq Chene

Molly Bravo – HHS Fortune, HHS Vancouver, HHS Tokyo e HHS Orchidee

Filipe Malta da Costa – Elton de St Jean e Iwan B

Mafalda Costa Marques – Iniesta P.E Diapolvio

Luísa Horta Osório – Jasmim da Hermida e Ballerina Girl DVO

As provas podem ser seguidas em directo através da página web, www.sunshinetour.net e também através do ClipMyHorse.

Master List AQUI

Resultados AQUI