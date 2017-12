Forcados de Alcochete na maior praça do Mundo 29 Dezembro, 2017 19:18

O Grupo de Forcados Amadores de Alcochete atua a 1 de Janeiro na maior praça de toiros do Mundo, a Plaza México, na Cidade do México. O convite para atuar no majestoso recinto, com capacidade para 42 mil pessoas, assinala, assim, o corolário de uma extraordinária temporada do grupo.

Os 16 forcados viajaram esta terça-feira para o México, com a determinação de levar ao outro lado do Atlântico a cultura portuguesa e mostrar toda a qualidade das tradições taurinas de Portugal. Tradições essas que marcaram profundamente a cultura mexicana. O México, além de Portugal, é o único país taurino onde existem forcados, resultado da influência portuguesa nos anos 70, numa histórica digressão de um grupo constituído por uma seleção de forcados.

Na comitiva, comandada pelo cabo Nuno Santana, está também o histórico e veterano António José Pinto. Figura de renome da forcadagem alcochetense e nacional.

No primeiro dia do ano, na maior praça de toiros do mundo, o Grupo de Forcados Amadores de Alcochete vai pegar toiros da ganadaria San Marcos.