«Fogoso» passa a competir pelo Brasil

Segundo o site Eurodressage, o cavalo lusitano «Fogoso» (Rico x Amélia por Rajá) do cavaleiro olímpico português, Rodrigo Torres, foi vendido à empresa brasileira Campline e passa a ser montado pelo cavaleiro brasileiro Renderson Silva de Oliveira de 30 anos.

De recordar as excelentes prestações de Rodrigo Torres com «Fogoso» nomeadamente nos J.O. de Tokyo, quando este conjunto conseguiu a pontuação “histórica” de 78,943% no Grande Prémio Freestyle. Foi com uma coreografia ritmada da autoria de Rui Pedro Godinho, com base na música dos Pink Floyd, que este cavaleiro entrou em pista com um «Fogoso» descontraído, brilhando no trote, ladeares, passagens de mão e piáffés, terminando na 16ª posição, entre 18 cavaleiros de topo, a final individual dos J.O.