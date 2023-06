FIPSL 2023 Cascais: Resultados do Concurso de Modelo e Andamentos

Cascais recebeu de 23 a 25 de Junho, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o XXXIV Festival Internacional do Cavalo Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL).

Este é o terceiro Festival que acusa um sentido progressista e de aproximação do cavalo Lusitano ao público. A paixão pelo cavalo Lusitano é grande e a capacidade de resposta do público aos estímulos de mudança são enormes.

A visualização do Festival em direto através do youtube já se tornou uma constante, e permite um acompanhamento online por parte de todos aqueles que pretendam assistir à dinâmica do espetáculo maior da raça Lusitana nas mais variadas localizações do mundo.

É o primeiro Festival realizado pela atual Direção da APSL, presidida por João Pedro Rodrigues, e onde se sentiu claramente uma atitude de mudança por parte desta Direção.

A mudança principal incidiu no regresso dos comentários após realização dos julgamentos, efetuados pelos juízes da raça, mais de 10 anos depois da primeira experiência.

Os juízes aderiram e o público aclamou esta mudança. É um formato didático que promove uma maior aproximação do público ao sentido de julgamento e responsabilidade dos juízes.

Outra das alterações foi o regresso da figura do juiz único em cada uma das classes que foram apresentadas, assegurando-se com este formato um foco único da responsabilidade máxima da parte de todos aqueles que julgam.

O Prof. António Vicente capitalizou as atenções através das suas oportunas e bem conseguidas entrevistas efetuadas online e em Direto. Outra novidade que mereceu nota positiva neste Festival!

CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS – FÊMEAS

Após as eliminatórias, foram premiados, com as Medalhas de Ouro e Prata, as melhores fêmeas e machos do XXXIV Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano.

Na classe de poldras de 1 ano, destacaram-se «Samba Dressage Top» do criador e proprietário Dressage Top e «Sedutora» de Manuel Assunção Coimbra, que consquitaram as Medalhas de Ouro.

Na classe de poldras de 2 anos, «Rose das Lanternas» do criador e proprietário Coudelaria Quinta das Lanternas recebeu a Medalha de Ouro. A Coudelaria Quinta das Lanternas recebeu ainda o prémio “Criador revelação”.

Nas éguas afilhadas recebeu a Medalha de Ouro «Servia das Lezírias» da Companhia das Lezírias.

A vencedora da classe descendência de égua foi «Sultana» do criador Dr. Pedro Ferraz da Costa representada pelos seus descendestes «Giralda», «Lavrador» e «Nescafé».

CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS – MACHOS

Na Classe de Poldros de 1 ano que foi muito disputada, «Sonho» do criador Coudelaria Quinta do Concelho, «Sheik das Faias» da Coudelaria Luís Bastos e «Suhji de Cais» da Casa Agri. D. Irlanda Saraiva conquistaram as Medalhas de Ouro.

Nos poldros de 2 anos «Requinte» do criador e proprietário Filipe Sousa e «Romero da Loba» do criador Alexandre Reffoios receberam a Medalha de Ouro.

Nos poldros de 3 anos, «Que Plus» do criador Dressage Plus e propriedade de Rita Rafael Gomes arrebatou a Medalha de Ouro.

Na classe de cavalos de 4 anos, a Medalha de Ouro foi para «Poison» do criador e proprietário Coudelaria Carvalho Matos.

Nos cavalos de 5 anos ou mais, Medalha de Ouro para «Optimus LD» do criador e proprietário Finca la Donaira e «Oceano QB» do criador Fine Horses, propriedade de Luís Valença Vieira.

Na Descendência de Garanhão, a Medalha de Ouro foi conquistada pelo segundo ano consecutivo pelo garanhão recomendado «Jasmim Plus» (Escorial x Estrela Plus por Peralta Pinha) do criador e proprietário Dressage Plus.

O prémio de melhor criador deste XXXIV Festival Internacional do Cavalo Lusitano foi conquistado pela Coudelaria Ferraz da Costa e pela Sociedade das Silveiras que terminaram com a mesma pontuação.

Mais um sucesso do cavalo Lusitano num Festival muito visitado e participado.

Resultados Fêmeas AQUI

Resultados Machos AQUI