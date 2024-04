Final da Taça do Mundo FEI: Charlotte Fry domina no Grande Prémio

A atual campeã mundial individual, a britânica Charlotte Fry, assegurou uma vitória clara no Grande Prémio para dar início à Final da Taça do Mundo de Dressage FEI 2024 em Riade, Arábia Saudita, esta tarde.

Montando o cavalo das Olimpíadas de Tóquio, o garanhão de 15 anos Everdale, Fry foi a escolha unânime dos sete juízes ao pontuar 75,388 pontos, deixando para trás o sueco Patrik Kittel, que ficou em segundo lugar com Touchdown (73,913), enquanto a dinamarquesa Nanna Skodborg Merrald e Blue Hors Don Olymbrio conquistaram o terceiro lugar (72,904).

A surpresa do dia foi o quarto lugar da lenda alemã Isabell Werth, cujo desempenho com DSP Quantaz foi prejudicado por erros caros. O quinto lugar foi para o seu jovem compatriota Raphael Netz, montando Great Escape Camelot, enquanto o terceiro concorrente alemão, Matthias Alexander Rath, terminou em sexto com Destacado FRH.

