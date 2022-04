Final da Taça do Mundo de Saltos 2022: Martin Fuchs vencedor (VÍDEO)

A final da FEI Longines Taça do Mundo de Saltos em Leipzig, (Alemanha) terminou neste domingo com a vitória do suiço Martin Fuchs com “Chaplin” após uma luta renhida. O holandês Harrie Smolders com Monaco foi segundo classificado e o sueco Jens Fredricson com Markan Cosmopolit completou o pódio.

Foram duas primeira rondas impressionantes e foi na terceira que o cavaleiro suíço de 29 anos, conquistou a Taça.

Martin Fuchs que terminou esta final com 5 pontos, recebeu um prémio monetário de €172.500; Harrie Smolder foi compensado com €131.250 e Jens Fredricson recebeu €78.750.

