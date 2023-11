A Academia Equestre João Cardiga vai encerrar a época desportiva 2023, com a Final da 4ª edição do Cardiga Equestrian Circuit, que se realizará no domingo, dia 10 de Dezembro, a partir das 14h00, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras.

As inscrições para as provas de NIVEL 3, encerram dia 5 Dezembro no www.gira.io.

A 4ª edição deste circuito desportivo contou com a participação de 200 praticantes/atletas, ao longo das 8 jornadas, que competiram em 13 escalões desde os Póneis Infantis ao Small Tour, passando pela Dressage Special Olympics (para atletas com deficiência intelectual).

Os vencedores do Cardiga Circuit serão conhecidos no dia 17 de Dezembro, por ocasião da Gala de Natal onde serão oferecidos os prémios mais ambicionados aos 3 primeiros vencedores – O Baú de Arreios PIN BOXES, as Botas CELERIS, o Premio MUNDO DA EQUITAÇÃO e o Voucher VILLA GALÉ.

“O Circuito desportivo contou com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, CPEClínicas Oeiras, Horsefire – Artigos equitação, O Mundo da Equitação, Oeiras Valley, PIN Boxes, Celeris Boots, Opticalia de Queluz de Baixo e Hotéis Vila Galé, que contribuem para o prestigio da competição através dos importantes prémios oferecidos na Gala de Natal “- afirmou a direção da Academia.