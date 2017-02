Festa do Cavalo e III Feira Agropecuária da EPDRAC em Alter 24 Fevereiro, 2017 21:48

A localidade alentejana de Alter do Chão, receberá de 22 a 25 de Abril, quatro dias inteiramente dedicados ao cavalo e à sua envolvente.

O mês de Abril em Alter do Chão tem vindo, nos últimos anos, a assumir-se como mês dedicado às tradições equestres e tauromáquicas da região sendo, para o Município de Alter do Chão, um mês de promoção turística do Concelho.

Será montada uma Feira inteiramente dedicada ao cavalo, a III Feira Agropecuária da EPDRAC e o tradicional leilão de cavalos da Coudelaria Alter Real.

O evento conta com a mostra de produtos regionais como o vinho, mel, azeite, enchidos, entre outros, de actividades comerciais e industriais relacionadas com a agro-pecuária, artesanato e actividades turísticas e de maquinaria agrícola.

A acrescentar a estes eventos, a tradicional Corrida de Touros, do 25 de Abril, onde frente a touros de Paulo Caetano, vão estar em praça os cavaleiros, João Moura Caetano, João Moura Jr. e João Telles Jr., com as pegas a cargo dos Forcados Amadores de Montemor e Alter do Chão.