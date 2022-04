FEP presta Homenagem a Francisco Caldeira

Foi durante as Jornadas Equestres da Juventude que a Federação Equestre Portuguesa prestou homenagem a Francisco Caldeira, pela sua grande ligação à Juventude e pelo que representa para a comunidade equestre enquanto atleta, professor, criador e homem de valores.

No 50º aniversário da sua presença nos Jogos Olímpicos, celebrou-se assim o cavaleiro com um dos mais impressionantes currículos do desporto equestre nacional e internacional. Obrigado “Chico” Caldeira por tudo o que entregou ao Desporto Equestre e a Portugal.

Maravilhosas as mensagens de louvor e carinho enviadas a Francisco Caldeira por Javier Revuelta, Presidente de Real Federacion Hipica Española, pelos cavaleiros olímpicos espanhóis Luis Alvarez Cervera, e Luis Astolfi, por Duarte Canavarro, Presidente do Centro Hípico do Porto e Matosinhos, por Carolo Lopez Quesada, Chefe da Equipe de Obstáculos de Espanha, por Marina Frutuoso de Melo cavaleira internacional e por 7 vezes campeã de Portugal, por Carlos Merino, cavaleiro internacional peruano, por Mário Prieto cavaleiro internacional e também membro da Equipe Portuguesa, e para finalizar, por Bruno Rente, Presidente da Federação Equestre Portuguesa!

Destaque-se que todas estas figuras de relevo no desporto equestre nutrem enorme respeito e amizade pelo Homenageado ; Paco Caldeira.

por Jorge Gouveia da Costa.