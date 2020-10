FEP: Limitação de circulação entre diferentes concelhos do território 28 Outubro, 2020 6:43

A medida é válida da meia noite de 30 de outubro às 6h da manhã de 3 de novembro.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020 de 26 de outubro determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020, define um conjunto de medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da situação de calamidade decorrente da pandemia da doença COVID-19.

A FEP aconselha todos os federados que, devido ao bem-estar dos cavalos, necessitem de circular que tenham consigo a licença de cavaleiro, que podem obter no site da FEP, fazendo login com o user e password.

Deve seguir as opções Filiação / Serviços – Gestão de Federados – Praticantes, no final da página tem 6 separadores (Pagamentos, Incidentes, Sanções, Disciplinas, Oficiais, Documentos), deve clicar em Documentos e fazer download da Ficha de Praticante 2020

Os atletas e oficiais que participem em concursos nesses dias devem solicitar ao departamento da sua disciplina uma declaração para os devidos efeitos.