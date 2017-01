FEP : Cursos de Chefe de Pista e de Juiz Nacional de Saltos de Obstáculos – Lisboa 9 Janeiro, 2017 18:48

Curso para Juiz Nacional de Saltos de Obstáculos

A Federação Equestre Portuguesa vai organizar nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2017 um curso da disciplina de Saltos de Obstáculos para Juiz Nacional 1, promoção para Nacional 2 e Nacional 3 ministrado pelo Juiz Internacional, Nível 4, Eng. João Moura.

O curso terá lugar no Hotel Real Parque, situado na Avenida Luis Bivar, Nº 67 em Lisboa e tem o custo de 100€

Informamos igualmente que se realizará um curso para Chefe de Pista Formando N1 nos diias 4 e 5 de Fevereiro 2017 que servirá para preenchimento dos requisitos de promoção para Juiz N2 a N3, conforme ponto 3.2.1b do anexo G do Regulamento Nacional de Saltos de Obstáculos. Os Juizes nestas circunstâncias ficam condicionados à aprovação no curso de Chefe de Pista.

Anexamos a ficha de inscrição para o mesmo bem como o Registo de Presenças de Oficiais FEP.

Curso de Chefe de Pista de Saltos de Obstáculos

A Federação Equestre Portuguesa vai organizar nos dias 4 e 5 de Fevereiro de 2017 um curso da disciplina de Saltos de Obstáculos para Chefe de Pista Formando N1 e Juiz N 2 ministrado pelo Chefe de Pista Internacional, Nível 4, Bernardo Costa Cabral.

O curso terá lugar no Hotel Real Parque, situado na Avenida Luis Bivar, Nº 67 em Lisboa e tem o custo de 100€

O horário será dia 4 de Fevereiro das 9 às 18 horas e dia 5 de Fevereiro das 9 às 15 horas.

Anexamos a ficha de inscrição para o mesmo bem como o Registo de Presenças de Oficiais FEP.