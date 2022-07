FEP: Atletas convocados para os Campeonatos da Europa e do Mundo de Dressage

A Federação Equestre Portuguesa (FEP) apresenta os conjuntos convocados para integrar as seleções nacionais e representar as cores de Portugal nos Campeonatos da Europa de Juventude de Dressage e no Campeonato do Mundo de Dressage, que se realizam entre julho e agosto.

Os campeonatos da Europa de Juventude de Dressage dividem-se por escalões e o escalão de Juniores e Young Riders vai ter lugar em Hartpury, Reino Unido, entre os dias 23 e 30 de julho. Já os escalões de Children e U-25 vão realizar-se em Budapeste na Hungria de 24 a 28 de Agosto.

Para a convocatória, a FEP teve em consideração o trabalho desenvolvido, os resultados desportivos obtidos e a monitorização que realizou da performance dos atletas:

Para a equipa do escalão de juniores a FEP escolheu Briana Vintilla com Inana B, Francisca Monteiro com Invictus VF, Nicole Silva com Funji e Guilherme Chaves com Zéfiro, que embora ainda se encontre em reserva condicionado pela obtenção da totalidade de resultados exigido, vai acompanhar o plano de preparação.

Ana Carolina Gonçalinho com Spartacus 26, Marta Fernandes Marques com Jardineiro, Manuel Resina Antunes com Jackpot do Penedo e Sebastião Lucas Lopes com Inquieto Lezirias vão fazer parte da equipa do escalão de Jovens Cavaleiros.

O Campeonato do Mundo de Dressage vai decorrer em Herning, na Dinamarca, entre os dias 4 e 10 de agosto. No escalão sénior foram pré-selecionados Carlos Pinto com Fugaz da Lagoalva, Filipe Canelas Pinto com Fortuna 424, Hugo Pereira com Falsário, João Moreira com Zonik Hit, Maria Caetano com Fenix de Tineo, Martim Menéres com Equador, Rodrigo Torres com Fogoso Horsecampline e Vasco Mira Godinho com Garrett. A lista curta que conta com os 4 conjuntos que vão representar Portugal será divulgada até ao dia 24 de julho.

Tendo em conta que o bem-estar e a boa condição física dos cavalos são uma condição imperativa para a participação nas competições mencionadas, todos os cavalos acima indicados vão ser regularmente monitorizados pelo médico-veterinário da equipa.

