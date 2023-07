Fences: 2ª edição do Leilão de Seleção de Deauville

Esta tarde marca o início da 2ª edição do Leilão de Seleção de Deauville!

A partir das 16h, os 70 cavalos selecionados de 3 e 4 anos serão apresentados ao público no picadeiro coberto do Pôle International du Cheval Longines Deauville (França). As apresentações serão transmitidas ao vivo em www.fences.fr e estarão disponíveis para reprodução no nosso canal do YouTube a partir de amanhã.

Enquanto isso, reserve um tempo para (re) descobrir a coleção! Os certificados de saúde para cada cavalo foram adicionados às informações já disponíveis no site.

Por último, mas não menos importante, na quarta-feira (5) a partir das 19h, em Deauville ou online, pode fazer as suas licitações!

Colecção completa AQUI