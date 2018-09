Felipe Guinato e Cornet Star vencem Grande Prémio em Alfeizerão (VÍDEO) 3 Setembro, 2018 17:08

Decorreu entre o dia 31 de Agosto e 2 de Setembro, na pista outdoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, o Concurso de Saltos Nacional A/C. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista José Corte Real dos Santos.

O Grande Prémio que decorreu no Domingo, contou com a participação de 15 binómios, dos quais apenas 4 disputaram o desempate terminando com zero pontos. Felipe Guinato com Cornet Star foi o conjunto mais rápido na barrage, vencendo a prova em (41,04s). O mesmo cavaleiro ficou também em terceiro lugar desta vez com Vasco de Gamas, em (42,87s.).

O segundo lugar foi para Ricardo Gil Santos na sela de Zucchero, em (39,42s.). Tiago Carvalho Morais/ Chaplin TZ ficaram em 4º lugar, em (51,54s.) e José Maria Godinho de Carvalho com Romeo de la Loge em 5º.

Dezanove conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio, disputado no sábado, dos quais apenas 4 ficaram apurados para o desempate. Felipe Guinato com Calva Chiva Z venceu a prova em (37,99s.), com zero pontos. O segundo lugar foi para Gustavo Costa Fernandes na sela de Cognac Z, em (33,93s.) mas com 4 pontos.

O terceiro lugar foi para Sebastião Ferreira Pinto/ Chiantifex, com 4 pontos e em (38,43s.), seguindo-se Luca Rosado na sela de Saphir du Murier, com 4 pontos e (40,62s.) e em 5º, o conjunto Rafael Guimarães Rodrigues com Edison.

Na prova de 1.40m de sexta-feira, foi Ricardo Gil Santos com Zucchero o conjunto mais veloz. No sábado, o único conjunto a passar à segunda fase foi Rafael Guimarães Rodrigues com Celina, vencendo assim a prova.

Victoria Lynden Burd na sela de Cemondo Z venceu as provas de 1.30m do primeiro e último dia do concurso.

A cavaleira Sara Ferreira Pinto venceu a prova de 1,20m de sexta com Actress e de Doming, na sela de Darko EQD. No sábado foi a vez do conjunto Tiago Carvalho Morais/ Coral da Gandarinha. O mesmo conjunto venceu a prova de 1,10m do primeiro dia de concurso.

A jovem cavaleira Joana Santos Paz com Xeque II venceu no sábado e no domingo foi a vez de Catarina Costa Sousa com Venus C.

Na prova 1,00m de sexta o conjunto mais rápido foi Flávio Duarte com Violeta. No sábado venceu a prova Catarina Costa Sousa com Venus C e no domingo Margarida Silva com Heros. (PR)

Resultados completos AQUI