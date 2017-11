Feira Nacional do Cavalo da Golegã apresenta a imagem 2018 da 12ª Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2 Novembro, 2017 9:50

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima marca presença na 42ª Feira Nacional do Cavalo da Golegã e 19ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a decorrer na Golegã, até 12 de Novembro.

Ao abrigo da parceria estabelecida entre o Município de Ponte de Lima e o Município da Golegã, mais uma vez a apresentação oficial do cartaz da XII Feira do Cavalo de Ponte de Lima, acontece durante a Feira do Cavalo da Golegã.

O cartaz da Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2018 estará exposto no recinto da Feira da Golegã. A imagem deste ano da fotógrafa amadora alemã, Manuela Büttcher, retracta a égua Campeã dos Campeões da XI Feira do Cavalo de Ponte de Lima, Chanel nº5 propriedade da Coudelaria Leonardo Franco, apresentada por João Oliveira.